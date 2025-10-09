Смена статуса: юрист назвала обязательные требования к переводу дачи в жилой дом

Юрист-практик Алла Быстрова в беседе с REGIONS объяснила ключевые условия, которые необходимо выполнить для успешного перевода дачи в обычное жилое пространство.

Владельцы загородной недвижимости все чаще рассматривают возможность перевода дачных домов в категорию жилых для получения постоянной регистрации. Однако этот процесс требует тщательной подготовки и соблюдения строгих критериев.

По словам юриста, первый и обязательный шаг — проверка документов на земельный участок. Вид разрешенного использования (ВРИ) должен допускать строительство индивидуального жилого дома, иначе ходатайство будет отклонено.

Юрист также отмечает, что дом должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым к постоянному жилью. Обязательным условием является наличие бесперебойного электроснабжения, стационарных систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции.

Участок также не должен находиться в зонах с особыми условиями использования, например, на территориях, подверженных паводкам или оползням, что регламентируется статьей 8.2 КоАП РФ. Полный пакет документов, подтверждающих право собственности и соответствие строения нормам, необходимо подготовить заранее.

Эксперт предупреждает о финансовых и социальных последствиях такого перевода.

«Также важно знать: если семья стоит на очереди на улучшение жилищных условий, наличие еще одного жилого помещения может им сильно навредить — их могут исключить из нее», — сказала специалист.

Второй важный аспект — налоговые обязательства. Кадастровая стоимость жилого дома существенно выше дачного строения, что приведет к заметному увеличению суммы имущественного налога. Таким образом, прежде чем инициировать процедуру, стоит взвесить все преимущества и скрытые риски, включая административные и финансовые.

