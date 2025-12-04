Юрист предупредил бизнес о скрытой угрозе из-за повышения НДС в новом году

Повышение общей ставки налога на добавленную стоимость с 20% до 22%, которое вступает в силу с 1 января, может привести к необходимости пересмотра предприятиями условий действующих договоров. Об этом заявил старший преподаватель кафедры финансового права МГЮА имени О. Е. Кутафина Кирилл Карпов, сообщает ТАСС .

Эксперт сослался на позицию Конституционного суда РФ, согласно которой свобода договора не считается абсолютной. В определенных обстоятельствах, включая изменения в налоговом законодательстве, цена по договору может быть изменена. Карпов отметил, что суд также указывал на необходимость введения адаптационных механизмов при принятии подобных законодательных поправок, таких как возможность пересмотра цены или расторжения контракта.

В текущей ситуации, по мнению юриста, такие механизмы следовало бы предусмотреть в законе, однако соответствующие изменения пока не внесены. В связи с этим стороны договора, руководствуясь принципом свободы договора по Гражданскому кодексу РФ, могут договориться об изменении его условий. Если согласие не достигнуто, вопрос может быть передан на рассмотрение в суд.

