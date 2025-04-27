Юрист предупредил о штрафе за сорванные с клумбы цветы

Цветы, украшающие городские клумбы, принадлежат либо муниципалитету, либо компании, которая занималась их посадкой и уходом. Срывать их нельзя. Это считается противоправным действием, объяснил агентству «Прайм» юрист Тимур Харди.

Если человек сорвал цветы и оставил их на месте или разбросал вокруг клумбы, такие действия могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). За это грозит наказание в виде штрафа от 500 до 1000 руб. или административного ареста сроком до 15 суток.

Если цветы забрали с собой, это будет расценивается уже как мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП РФ). Нарушителя ждет штраф в размере до пятикратной стоимости украденного имущества лили арест на срок до 15 суток.

Ответственность за подобные правонарушения наступает с 16 лет. Подростков же могут поставить на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних, добавил эксперт.

Ранее юрист Александр Хаминский предупредил об уголовной ответственности за нарушение правила рыболовства в местах нереста.