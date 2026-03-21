Юрист предупредил родителей о рисках установки скрытых камер в детских садах

Установка скрытой видеокамеры в детском саду или в личных вещах ребенка может иметь для родителей серьезные последствия. Виталий Богомолов сообщил « Газете.Ru », что такие действия могут привести к проверке по сообщению о преступлении и даже возбуждению уголовного дела.

По его словам, статья 137 УК РФ предусматривает ответственность за незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни лица без его согласия. В понятие «частная жизнь» входят аспекты жизнедеятельности человека, которые не подлежат контролю общества и государства. В условиях детского сада это касается, в частности, помещений для сна, где дети раздеваются и оголяют тело.

Адвокат отметил, что при сборе таких материалов без согласия других родителей больше вопросов возникает именно к родителям, установившим камеру, чем к персоналу учреждения. Конституция РФ закрепляет право каждого на неприкосновенность частной жизни, защиту чести и доброго имени. Только сам человек может определить, какие сведения о его частной жизни являются тайной.

При этом, по словам специалиста, есть исключение: если совершается противоправное действие, например насилие, пострадавшее лицо имеет право на съемку без согласия других участников. В остальных случаях тайная съемка считается запрещенной и может повлечь юридические последствия для родителей.

