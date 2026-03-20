ИИ сдал всех с потрохами: популярная модель раскрыла правду о торговле личными данными

Американский сенатор Берни Сандерс решил пойти необычным путем и взял интервью у искусственного интеллекта. Популярная модель Claude, которой задали прямой вопрос об угрозах демократии, устроила настоящую исповедь, раскрыв механизмы теневой торговли пользовательскими данными. Об этом сообщает TheTechPencil.

ИИ поведал политику, как ради денег собирается все, что только можно: история просмотров, геолокация, покупательские привычки, время, проведенное на сайтах. На основе этих массивов информации нейросети, как правило без ведома и согласия людей, лепят детальные профили. Готовые досье затем уходят рекламодателям, страховщикам и даже организаторам политических кампаний.

В списке прегречений, которые озвучил электронный собеседник Сандерса, значатся агрессивное лоббирование, тотальное профилирование, микротаргетинг и полный крах принципа информированного согласия. Claude признал, что с нынешними темпами развития индустрии добиться регулирования будет практически невозможно.

Сам Сандерс, давно призывающий ввести мораторий на строительство новых дата-центров, использует этот диалог как козырь. Он не устает повторять: техномиллиардеры вроде Илона Маска вкладываются в ИИ, но их абсолютно не волнует, как это скажется на обычных людях. Если рынок труда захватят алгоритмы, никакое «восстановление производства» рабочий класс уже не спасет. Теперь же выясняется, что на кону не только рабочие места, но и последняя частная жизнь.

