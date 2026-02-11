Юрист предупредила, что невыплата премии может обернуться штрафом или отстранением директора
Юрист Яковлева: за невыплату премии работодателю грозит штраф до 50 тыс. рублей
Фото: [Медиасток.рф]
Премия для многих сотрудников — не просто приятный бонус, а важная часть ожидаемого дохода, зафиксированная в локальных актах компании. Однако, когда работодатель задерживает или вовсе отказывается ее выплачивать, возникает вопрос о реальных механизмах защиты прав работника. Оказывается, в таких ситуациях закон стоит на стороне сотрудника, и для недобросовестного руководителя это может обернуться серьезными санкциями. Как пояснила эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева, ключевое значение имеет формализация премии во внутренних документах фирмы. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По ее словам, если в положении о премировании или трудовом договоре четко указано, что выплата является стимулирующей частью зарплаты или привязана к конкретным показателям, работодатель обязан ее начислить при выполнении условий. Это не право, а обязанность компании. Игнорирование этих правил дает работнику полное основание для обращения в Государственную инспекцию труда или в суд.
Эксперт добавила, что последствия для нарушителя могут быть ощутимыми. По словам юриста, за невыплату положенных премий работодателю грозит административный штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. При повторном нарушении меры ужесточаются: руководителя компании могут отстранить от должности на срок до трех лет. Это создает реальные финансовые и репутационные риски для бизнеса, делая невыгодным уклонение от обязательств перед коллективом.
По ее мнению, премия, закрепленная в документах, — это юридически значимое обязательство, а не жест доброй воли со стороны работодателя. Итог сложившейся практики очевиден: сотрудникам важно внимательно знакомиться с локальными актами и фиксировать свои достижения, а компаниям — строго соблюдать внутренние правила. В противном случае экономия на премиях может привести к куда более крупным расходам и административным последствиям, подрывающим стабильность самого предприятия.
Ранее адвокат разъяснил новые требования к правилам выплаты премий сотрудникам.