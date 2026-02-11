Юрист предупредила, что невыплата премии может обернуться штрафом или отстранением директора

Премия для многих сотрудников — не просто приятный бонус, а важная часть ожидаемого дохода, зафиксированная в локальных актах компании. Однако, когда работодатель задерживает или вовсе отказывается ее выплачивать, возникает вопрос о реальных механизмах защиты прав работника. Оказывается, в таких ситуациях закон стоит на стороне сотрудника, и для недобросовестного руководителя это может обернуться серьезными санкциями. Как пояснила эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева, ключевое значение имеет формализация премии во внутренних документах фирмы. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, если в положении о премировании или трудовом договоре четко указано, что выплата является стимулирующей частью зарплаты или привязана к конкретным показателям, работодатель обязан ее начислить при выполнении условий. Это не право, а обязанность компании. Игнорирование этих правил дает работнику полное основание для обращения в Государственную инспекцию труда или в суд.

Эксперт добавила, что последствия для нарушителя могут быть ощутимыми. По словам юриста, за невыплату положенных премий работодателю грозит административный штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. При повторном нарушении меры ужесточаются: руководителя компании могут отстранить от должности на срок до трех лет. Это создает реальные финансовые и репутационные риски для бизнеса, делая невыгодным уклонение от обязательств перед коллективом.

По ее мнению, премия, закрепленная в документах, — это юридически значимое обязательство, а не жест доброй воли со стороны работодателя. Итог сложившейся практики очевиден: сотрудникам важно внимательно знакомиться с локальными актами и фиксировать свои достижения, а компаниям — строго соблюдать внутренние правила. В противном случае экономия на премиях может привести к куда более крупным расходам и административным последствиям, подрывающим стабильность самого предприятия.

