Юрист предупредила о штрафах за чужие фото

Использование фотографий, принадлежащих другим лицам, без разрешения может обернуться штрафами. Для граждан они составляют до 2 тыс. руб., для юридических лиц — до 40 тыс. руб., рассказала РИА Новости юрист в сфере интеллектуальной собственности и кандидат юридических наук Кристина Михельсон.

Она пояснила, что авторские права на изображение возникают автоматически с момента его создания, их регистрация не требуется. Даже размещение одной чужой фотографии без согласия правообладателя может быть расценено как нарушение.

«Проблема усугубляется тем, что многие считают: если изображение опубликовано в свободном доступе, оно не защищено. Это не так. Право на фотографию сохраняется за автором в течение всей его жизни и еще 70 лет после смерти», — предупредила эксперт.

Согласно статье 7.12 КоАП РФ, за незаконное использование объектов авторского права и смежных прав с целью извлечения дохода предусмотрены штрафы. Для физических лиц они составляют от 1,5 тыс. до 2 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для юридических лиц — от 30 тыс. до 40 тыс. руб.

Закон предусматривает санкции даже в тех случаях, когда нарушение совершается по незнанию или без умысла, отметила Михельсон.

По словам юриста, публикация чужих фотографий без разрешения автора может повлечь требование компенсации по статье 1301 Гражданского кодекса РФ (ответственность за нарушение исключительного права на произведение). Сумма компенсации может быть определена судом как в фиксированном размере (до 5 млн руб.), так и в двухкратном размере стоимости права использования.

Таганский районный суд города Москвы ранее вновь наказал мессенджер Telegram (Telegram Messenger Inc) за неправомерный контент. В этот раз сумма штрафа составила 4 млн руб.