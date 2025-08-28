Юрист предупредила россиян об опасности грязного коврика у двери

Юрист Екатерина Нечаева сообщила изданию «Абзац», что в России домовладельцам грозит административная ответственность в виде штрафа за ненадлежащее состояние придверного коврика. По ее словам, подобное нарушение квалифицируется по статье 6.4 КоАП РФ, регулирующей соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

Нечаева подчеркнула, что риск получить штраф за грязный коврик вполне реален, так как это прямое нарушение санитарных правил. Однако она уточнила, что штрафные санкции применяются лишь в тех случаях, когда загрязнение представляет реальную опасность для здоровья окружающих.

В качестве примера она привела признаки гниения, неприятный запах или вероятность распространения инфекционных заболеваний. Фиксацией подобных нарушений занимаются сотрудники Роспотребнадзора или местные инспекции, куда могут обратиться недовольные соседи или управляющая компания.

Для физических лиц предусмотрен штраф в размере от 500 до 1000 руб., а для индивидуальных предпринимателей — от 1000 до 2000 руб., также возможна приостановка деятельности на срок до 90 суток. Юрист отметила, что данные требования распространяются и на коммерческие организации, в частности магазины, которые не обеспечивают надлежащую санитарную обстановку.

