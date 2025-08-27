«Цена столбика»: россиян предупредили о штрафах за «захват» парковочного места у дома

Россияне ошибочно считают, что могут в одностороннем порядке закреплять за собой парковочные места. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Депутат подробно разъяснил правовые нормы, касающиеся организации парковочных пространств во дворах многоквартирных домов и ответственности за их самовольный захват.

По словам Колунова, жители не имеют права самостоятельно устанавливать какие-либо ограждения, знаки или механические препятствия во дворах многоквартирных домов. За самовольный захват территории предусмотрена административная ответственность.

«Если кадастровая стоимость участка не определена, то штраф физлицам составит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, должностным лицам — от 20 тыс. до 50 тыс. руб., юрлицам — от 100 тыс. до 200 тыс. руб.», — отметил депутат.

Колунов отметил, что законный способ закрепить за собой парковочное место существует, однако он требует коллективного решения, поскольку придомовая территория находится в общей долевой собственности всех владельцев помещений в доме.

Для установки стационарных ограждений необходимо организовать общее собрание собственников и получить согласие большинства. После этого утвержденное решение необходимо согласовать с территориальным органом власти, который узаконит новые правила парковки.

Депутат добавил, что жильцы вправе на общем собрании установить шлагбаум и внедрить пропускную систему, предусмотрев лимиты по времени для заезда гостевых автомобилей. Нарушение этих лимитов может повлечь за собой санкции для того, кто заказал пропуск.

Отдельно Колунов высказался о ситуациях с нарушением правил стоянки, когда один автомобиль блокирует выезд другого. Подобные действия, по его словам, являются административным правонарушением и караются штрафом в размере 3 тыс. руб.

В случае вынужденной блокировки другого транспортного средства рекомендуется всегда оставлять под стеклом записку с номером телефона для оперативной связи.

В заключение Колунов затронул проблему новых жилых комплексов, где девелоперы зачастую ориентируются на минимальные нормативы по количеству машино-мест. Решение этой проблемы, по его мнению, возможно лишь путем ужесточения градостроительных требований со стороны государства, хотя это может потенциально повлиять на конечную стоимость жилья.

