Юрист Рамзенкова рассказала, как можно заработать штраф, празднуя Новый год во дворе

Граждане Российской Федерации, которые хотят встретить Новый год на территории своего жилого комплекса, должны учитывать, что даже в праздничные дни они могут быть привлечены к ответственности за нарушение общественного порядка, употребление спиртных напитков и запуск фейерверков. Об этом в интервью РИА Недвижимость сообщила юрист Юлия Рамзенкова.

В частности, употребление спиртных напитков в общественных местах, в том числе во время празднования Нового года, запрещено. За нарушение этого правила предусмотрены штрафы в размере от 500 до 1500 рублей. И полицейские патрули об этом прекрасно помнят, сказала собеседник агентства.