Юрист Рамзенкова рассказала, как можно заработать штраф, празднуя Новый год во дворе
Фото: [оф-долгопрудный.рф]
Граждане Российской Федерации, которые хотят встретить Новый год на территории своего жилого комплекса, должны учитывать, что даже в праздничные дни они могут быть привлечены к ответственности за нарушение общественного порядка, употребление спиртных напитков и запуск фейерверков. Об этом в интервью РИА Недвижимость сообщила юрист Юлия Рамзенкова.
В частности, употребление спиртных напитков в общественных местах, в том числе во время празднования Нового года, запрещено. За нарушение этого правила предусмотрены штрафы в размере от 500 до 1500 рублей. И полицейские патрули об этом прекрасно помнят, сказала собеседник агентства.
«Штраф в новогоднюю ночь можно получить за те же самые нарушения, что и в обычные дни», — напомнила юрист.
В преддверии новогодних праздников любителям пиротехнических развлечений во дворах стоит быть осторожными. Рамзенкова напомнила, что запуск фейерверков вблизи жилых домов, а также с крыш, балконов и из окон, противоречит законодательству.
«За нарушение правил использования пиротехники может последовать штраф со стороны пожарного надзора в 5-15 тысяч рублей. Если же при этом пострадает чужое имущество или будет причинен вред здоровью человека, то придется заплатить уже 40-50 тысяч рублей», — предупредила эксперт.
Рамзенкова подчеркнула, что на территории детской площадки запрещено не только употребление спиртных напитков, но и курение. За нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере от двух до трёх тысяч рублей.
Ранее иммунолог Болибок дал несколько советов россиянам, как не перебрать с алкоголем на Новый год.