Юрист раскрыла размер пенсии у тех, кто ни дня не проработал в своей жизни

Социальная пенсия, предназначенная для людей без трудового стажа, назначается позже и в значительно меньшем размере по сравнению со страховой пенсией, поведала член Международной Ассоциации юристов и медиаторов 4legal Евгения Безмаленко в беседе с агентством "Прайм".

Речь идет о государственной выплате для граждан, которые не могут работать по состоянию здоровья и не накопили достаточного трудового стажа или пенсионных баллов. Эти выплаты начинаются с 70 лет для мужчин и с 65 лет для женщин.

Специалист уточнила, что поддержка предоставляется инвалидам, включая тех, кто имеет инвалидность с детства, детям, оставшимся без попечения родителей, а также представителям некоторых народов Севера.

«Размер социальной пенсии по старости является фиксированным и устанавливается в твердой денежной сумме. Он значительно ниже страховой пенсии и даже величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе. С 1 апреля 2025 года размер социальной пенсии по старости составляет 8 824,08 рублей», — отметила юрист.

В соответствии с законодательством, минимальная выплата пенсионеру не должна быть ниже регионального прожиточного минимума. Государство осуществляет доплаты, чтобы довести выплаты до необходимого уровня. Безмаленко подчеркнула, что социальная пенсия соответствует величине прожиточного минимума в регионе проживания гражданина.

