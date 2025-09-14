В Госдуме дали совет россиянам, как получить пенсию в 100 тысяч рублей

По словам депутата Мособлдумы Анатолия Никитина, при зарплате в 230 тысяч рублей и стаже в 53 года россияне могут рассчитывать на пенсию в размере 100 тысяч рублей. Об этом он поведал в беседе с РИА Новости.

Законодатель уточнил, что для получения пенсии гражданин должен набрать 630 баллов индивидуального пенсионного коэффициента.

«В год максимум можно заработать 10 — при заработной плате в 230 тысяч рублей до вычета налогов. Значит, нужен стаж 43 года до выхода на пенсию и 10 лет после — добавляется специальный премиальный коэффициент, и баллы ИПК умножаются на 2,32», — сказал Никитин.

Депутат также отметил, что высокие выплаты доступны некоторым категориям россиян. Например, военнослужащий с выслугой около 35 лет может получать до 85% оклада по должности, оклада по званию и ежемесячной надбавки за выслугу.

На высокую пенсию могут претендовать также военнослужащие по контракту, летчики-испытатели и космонавты.

«У некоторых Героев РФ пенсия составляет 100 тысяч рублей и выше с учётом всех льгот», — объяснил политик.

Никитин также добавил, что каждый российский гражданин может самостоятельно обеспечить себе достойное старение. Например, если начать откладывать в негосударственные пенсионные фонды с 30 лет по 5 тысяч рублей каждый месяц и внести 100 тысяч рублей в качестве первоначального взноса, то после выхода на пенсию ежемесячная доплата будет составлять около 40 тысяч рублей в течение 10 лет.

«Таким образом, если накопить около 300 баллов ИПК, то в сумме получится примерно 100 тысяч рублей», — заключил парламентарий.

Ранее председатель парламентского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов пообещал военным пенсионерам прибавку к пенсии с 1 октября.