Юрист раскрыла, возможно ли уволить за отказ устанавливать мессенджер

В условиях цифровизации многие компании стремятся использовать личные устройства сотрудников для рабочих задач, однако правовые нормы строго регулируют эту практику. Как разъяснила партнер юридической компании «Мокров и партнеры» Анастасия Елисеева, работодатель не обладает правом уволить сотрудника за отказ установить корпоративный мессенджер или иное приложение на свой личный смартфон. Об этом сообщает NEWS.ru.

По ее словам, ключевой принцип, лежащий в основе этой позиции, заключается в том, что обеспечение персонала всеми необходимыми для работы инструментами и ресурсами — прямая обязанность нанимателя. Если работодатель заинтересован в использовании личного имущества сотрудника, например телефона, это требует заключения отдельного письменного соглашения. В таком документе должны быть заранее оговорены все условия компенсации, включая возмещение затрат на связь, амортизацию устройства и иные сопутствующие расходы.

Юрист подчеркнула, что отсутствие подобного соглашения означает, что требование установить программное обеспечение на личный гаджет является неправомерным. Отказ работника не может расцениваться как невыполнение трудовых обязанностей и, следовательно, не служит законным основанием для расторжения трудового договора. Таким образом, сотрудник вправе оспорить увольнение в суде, которое с высокой вероятностью будет признано незаконным, с восстановлением на работе и выплатой компенсации за вынужденный прогул.

