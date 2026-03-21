Юрист рассказал о штрафах за нарушение ПДД на электросамокатах

Нарушителям правил дорожного движения на электросамокатах грозят штрафы до 1,5 тысяч рублей, а в отдельных случаях — ответственность как за управление мопедом без прав. Об этом РИА Новости рассказал юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

Базовый штраф за нарушение ПДД на электросамокате составляет 800 рублей. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил юрист Илья Русяев. По его словам, большинство нарушений подпадают под часть 2 статьи 12.29 КоАП РФ («Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения»).

Под действие этой нормы попадают превышение скорости 25 км/ч, езда без рук на руле, перевозка пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией, а также буксировка другого самоката.

Юрист уточнил, что размер штрафа увеличивается в зависимости от тяжести нарушения:

до 1,5 тысяч рублей — за езду в состоянии опьянения (ч. 3 ст. 12.29);

1 тысяча рублей — за создание помех движению транспорта (ч. 1 ст. 12.30);

до 1,5 тысяч рублей — за причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью (ч. 2 ст. 12.30).

Особое внимание эксперт обратил на то, что не каждый электросамокат юридически признается средством индивидуальной мобильности (СИМ). В судебной практике 2023–2025 годов мощные устройства нередко квалифицировали как мопеды. В таком случае владельцу грозит штраф за управление транспортным средством без прав по статье 12.7 КоАП РФ.

При этом человек, ведущий самокат рядом с собой, приравнивается к пешеходу. А обычный самокат без двигателя, по словам Русяева, к СИМ не относится.

До этого сообщалось, что Минтранс выступил против введения ограничений для самокатов в Екатеринбурге.