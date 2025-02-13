Юрист рассказал о судьбе КВН после распределения наследства Маслякова

Адвокат Андрей Алешкин в беседе с сайтом aif.ru рассказал, как могут поделить наследство почившего в 2024 году телеведущего Александра Маслякова.

По всем законам, первые в очереди на наследство — жена ведущего Светлана и сын Александр. Однако речь о передаче не только движимого и недвижимого имущества, но и интеллектуальных прав, то есть, бренда КВН. Юрист предположил, что Масляков мог передать управление правами на Клуб веселых и находчивых не напрямую, а через фонд.

«Если договор управления правами существует, наследник может продолжить его или передать управление», — отметил Алешкин.

При этом юрист отметил, что если стороны не согласны с распределением наследства, то они имеют право обратиться в суд. Ведь помимо имущества к родственникам могут переходить долги, а эту ношу готовы взять на себя не все.

Напомним, что Александра Маслякова не стало 8 сентября 2024 года после борьбы с раком легких. В феврале 2025 года в Москве открыли наследственное дело после смерти основателя и ведущего КВН.

Ранее сообщалось, что гендиректор Первого канала КонстантинЭрнст станет президентом Международного Союза КВН.