Эрнст решил стать президентом Международного Союза КВН

В понедельник стало известно о том, что президентом Международного Союза КВН станет Константин Эрнст. Он принял предложение Александра Маслякова-младшего, сообщается на сайте КВН.

В публикации говорится о том, что Эрнст принял предложение стать президентом Международного Союза КВН от Маслякова-младшего в присутствии участников «КиВин-2025».

Эрнст подключился к экрану на главной сцене и в режиме прямой трансляции ответил согласием на поступившее предложение. Напомним, что ранее президентом Международного Союза КВН был Александр Масляков, который умер 8 сентября.

Напомним, что ранее на могиле Александра Маслякова был устроен погром. Мужчину задержали и госпитализировали в психиатрическую больницу.