Юрист рассказала, когда работодатель может запретить чай на рабочем месте

Юрист Headhunter Ольга Владимирова рассказала РИА Новости, что компания вправе установить запрет на употребление чая на рабочих местах посредством внутренних нормативных документов. Однако это возможно только при условии, что сотрудникам предоставляется возможность покидать рабочее место для полноценного обеденного перерыва.

Юрист отметила, что если у работника нет альтернативных вариантов для приема пищии при этом нарушение запрета на питание на рабочем месте влечет за собой дисциплинарные меры, то подобное ограничение с большой вероятностью будет признано незаконным.

Владимирова также уточнила, что действующее законодательство запрещает прием пищи непосредственно в производственных зонах. Кроме того, санитарные нормы могут предусматривать обязательное наличие специально оборудованных помещений для приема пищи на определенных предприятиях.

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