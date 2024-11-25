Юрист Ратнер пояснил принципы действия маткапитала при достижении совершеннолетия ребенком

По словам юриста Ростислава Ратнера, срок действия материнского капитала в нашей стране неограничен, и выплата за ребенка может использоваться родителями в любых предусмотренных законом нуждах в любое удобное время. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что тем не менее ряд возможностей данной меры господдержки зависит от возраста ребенка, в связи с чем владельцы сертификата рискуют столкнуться с трудностями при длительном сохранении средств.

По мнению эксперта, согласно законодательству, владелец сертификата вправе потратить маткапитал как и когда угодно, причем деньги не обязательно должны быть израсходованы на одну единственную цель.

Он подчеркнул, что имеется и обратная ситуация, когда с тратой маткапитала лучше повременить. Подобную стратегию следует избрать в случае, если меру господдержки нужно направить на формирование накопительной пенсии. Данный вариант становится доступен только спустя три года со дня рождения или усыновления ребенка.

Ранее депутат Бессараб оценила предложение разрешить тратить маткапитал на лечение.