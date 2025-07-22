Юрист разъяснила порядок возмещения ущерба автомобилю от стихии

По словам эксперта, основной путь получения возмещения лежит через страховую компанию. Однако здесь существуют важные нюансы: полис ОСАГО не предусматривает покрытие ущерба от природных явлений. Для получения компенсации необходим полис КАСКО, в котором должно быть предусмотрено страховое покрытие на случай природных катаклизмов.

В ситуации, когда у автовладельца отсутствует страховой полис, остается возможность обратиться в суд. В этом случае можно предъявить иск к организации или лицу, ответственному за произошедший инцидент. Через суд возможно возмещение следующих расходов: стоимости ремонта автомобиля, затрат на независимую экспертизу, оплаты услуг юриста, расходов на нотариуса, судебных издержек и почтовых расходов.

Юрист подчеркнула, что размер компенсации не имеет заранее установленных границ — он определяется индивидуально для каждого случая в зависимости от реального ущерба, нанесённого транспортному средству.

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