Юрист разъяснила порядок возмещения ущерба автомобилю от стихии
Звиададзе: ОСАГО не предусматривает покрытие ущерба от природных явлений
Член Союза юристов-блогеров Екатерина Звиададзе рассказала о механизмах получения компенсации в случае повреждения автомобиля из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает РИА Новости.
По словам эксперта, основной путь получения возмещения лежит через страховую компанию. Однако здесь существуют важные нюансы: полис ОСАГО не предусматривает покрытие ущерба от природных явлений. Для получения компенсации необходим полис КАСКО, в котором должно быть предусмотрено страховое покрытие на случай природных катаклизмов.
В ситуации, когда у автовладельца отсутствует страховой полис, остается возможность обратиться в суд. В этом случае можно предъявить иск к организации или лицу, ответственному за произошедший инцидент. Через суд возможно возмещение следующих расходов: стоимости ремонта автомобиля, затрат на независимую экспертизу, оплаты услуг юриста, расходов на нотариуса, судебных издержек и почтовых расходов.
Юрист подчеркнула, что размер компенсации не имеет заранее установленных границ — он определяется индивидуально для каждого случая в зависимости от реального ущерба, нанесённого транспортному средству.
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