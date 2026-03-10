Юрист развеял миф о штрафах за прогрев автомобиля во дворе

Зимой во дворах многоквартирных домов разворачивается классическое противостояние: одни водители глушат мотор и бегут по делам, другие методично прогревают машину по 20–30 минут, наполняя выхлопом все вокруг. Технически современным авто долгий прогрев на месте действительно не нужен даже в лютый мороз, но многие шоферы греют железного коня по старинке — ради собственного комфорта и теплого салона. Вот только соседям, живущим на первых этажах, от этого не жарко, и у них возникает резонный вопрос: а законно ли это вообще? Как пояснил юрист Лев Воропаев в беседе с « Вечерней Москвой », формально правила дорожного движения (17-я глава) действительно ограничивают стоянку с работающим двигателем в жилой зоне.

По его словам, более того, в Кодексе об административных правонарушениях РФ даже прописана статья, предполагающая штраф. Однако здесь есть огромный нюанс: механизм наказания практически не работает. Эксперт признается, что за все время практики не встречал ни одного реально выписанного постановления за прогрев авто во дворе.

Юрист пояснил, что теоретически недовольным жильцам предлагается запастись видеозаписью с четкой фиксацией времени, чтобы подтвердить: машина простояла «под парами» не пять минут, а полчаса. Но даже если снять качественное видео и отнести его в ГИБДД, процедура обещает быть настолько долгой и забюрократизированной, что у правоохранителей вряд ли дойдут до нее руки. Поэтому водители могут спать спокойно: страшилки про штрафы в три тысячи рублей за прогрев — не более чем городские легенды.

По его мнению, технически рычаг давления существует: можно заснять нарушение на видео с таймером и подать заявление в Госавтоинспекцию. Дело даже могут возбудить, а водителя — вызвать для дачи показаний. Но, как подчеркивает эксперт, процесс этот муторный и не гарантирующий результата. Итог таков: формально запрет существует, но на практике каждый сам решает, греть машину или мерзнуть в салоне, а жильцам остается либо договариваться по-соседски, либо глубже зашторивать окна.

