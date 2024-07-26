Юрист Ремесло объяснил, почему семья Навального останется почти без наследства

Родственники покойного Алексея Навального* намерены вступить в наследство. Однако по сути они не получат практически ничего, что после себя оставил оппозиционер. Об этом заявил юрист Илья Ремесло, пишет RT .

Информацию взяли с публичного реестра наследственных дел. Согласно данным оттуда, семья Навального намерена вступить в наследство. Как объяснил юрист Ремесло, вдова Юлия* не приедет в Россию из-за угрозы ареста, но в целом, ничего не мешает семейству переписать на себя нажитое политиком.

Однако большая часть всего, что получат Навальные, уйдет на оплату непогашенных штрафов и исполнительных производств.

«К Навальному подавали иски как частные лица, так и государство. У него многомиллионные штрафы и пени. По этой причине, даже если, к примеру, его вдова Юлия Навальная* вступит во владение его квартирой в Москве, это не покроет имеющихся взысканий. Думаю, родственники будут отказываться от наследства, но пытаться при этом получить доступ к памятным личным вещам», — отметил эксперт.

Вопросы о наследстве будут решать родители и юристы, нанятые семьей Навального.

Ранее сообщалось, что последний приговор Навальному признан законным Верховным Судом РФ

*Включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга