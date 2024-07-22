Последний приговор Навальному признан законным Верховным Судом РФ

Последний приговор Навальному, согласно которому он получил 19 лет колонии особого режима, оставлен без изменений Верховным Судом РФ, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Приговор Московского городского суда от 4 августа 2023 года и апелляционное определение Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 26 сентября 2023 года оставлены без изменений» — цитируют в агентстве пресс-службу суда.

Как следует из сообщения суда, кассационные жалобы со стороны защиты Навального и технического директора YouTube-канала Навального Даниэля Холодного отклонены. Соответствующее решение ВС РФ вынес 2 июля.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам заключения в колонии особого режима с рядом дополнительных наказаний. Холодного приговорили к восьми годам общего режима с дополнительными наказаниями.

Для отбывания наказания по последнему приговору Навального этапировали в колонию № 3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, где он скончался в феврале 2024 года.