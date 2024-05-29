Юрист Рудакова рассказала про нарушения проверяющих на ЕГЭ на фоне скандала в Воронеже

Специалист в области юриспруденции Елена Рудакова в беседе с «Газета.ру» рассказала, чего не имеют права делать проверяющие на ЕГЭ. Она подтвердила, что в воронежском учреждении явно перешли границы, если действительно заставляли раздеваться перед входом в помещения.

Какие бы дикие проверки не проходили дети перед ЕГЭ, есть ряд законов, которые нельзя нарушать ни при каких условиях. Существующие скрининги и металлодетекторы существуют для безопасности. Учеников заранее предупреждают о необходимости сдать запрещенные устройства и вещи. К тому же, требовать это могут только в местах проведения экзамена.

Если личный досмотр перешел границы, дотронулись до тела или стали тщательно смотреть личные вещи, то это повод пригрозить статьями.

«Статья 113 УК РФ (домогательства до несовершеннолетних), статья 367 УК РФ (домогательства), отсутствие оснований для ст. 182 (основания для обыска)», — объяснила эксперт.

По словам юриста, также проверяющие должны как и дети сами соблюдать режим тишины. Они не имеют права проводить проверки в уборных и устанавливать там камеры.

Напомним, недавно в Воронеже ученицы пожаловались на доскональную проверку перед ЕГЭ. По их словам, проверяющие заставили снять нижнее белье, на которое среагировал детектор. Обыски и раздевания прошли прилюдно. В ситуации пока разбираются, а школа отрицает инцидент.

Ранее сообщалось, что выпускницы были в истерике из-за столь тщательных проверок перед важным экзаменом.