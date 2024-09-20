Юрист Русяев дал оценку шансам Ирины Болгар забрать половину Telegram у Павла Дурова

Ирина Болгар, предполагаемая мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова, заявила, что мессенджер является совместно нажитым имуществом. Юрист Илья Русяев рассказал, может ли мессенджер быть имуществом и имеет ли Болгар возможность забрать от нее часть. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, разбираться в данной ситуации будет нелегко, поскольку вопрос касается сразу двух отраслей права: семейного и корпоративного. Так, отсутствие штампа в паспорте может помешать Болгар заполучить долю мессенджера.

Юрист добавил, что в случае приравнивания отношений Дурова и Болгар к браку появится еще одна проблема. Telegram — не дом, и не машина, разделить его достаточно сложно. Стоимость мессенджера складывается из множества частей, в том числе интеллектуальной собственности, репутации, базы пользователей, потенциала и прочего. К тому же бизнес, созданный одним из партнеров, «совместно нажитым» не является, при этом Болгар вполне себе может претендовать на увеличение стоимости данного бизнеса.

По его мнению, однозначный ответ на вопрос о том, сможет ли Болгар отобрать часть «Телеграма», дать сложно. Против предполагаемой матери детей Дурова играет отсутствие официального брака и сложная структура мессенджера, при этом детей и длительность отношений с Дуровым, могут сыграть Болгар на руку.

Ранее Болгар заявила о проблемах с семьей Дурова.