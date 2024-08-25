Юрист Русяев считает, что задержание Дурова может привести к серьезным последствиям для мессенджера Telegram

По словам юриста Ильи Русяева, задержание предпринимателя Павла Дурова во Франции может иметь серьезные юридические последствия как для него самого, так и для созданного им мессенджера Telegram. Об этом сообщил Life.ru.

Он отметил, что, судя по всему, власти Франции планируют предъявить Дурову обвинения в соучастии в некоторых тяжких преступлениях, в том числе терроризме, наркоторговлю, мошенничестве и отмывании денег. Данные обвинения основаны на отказе Telegram модерировать контент и сотрудничать с полицией.

По мнению юриста, за такие обвинения Дурову может грозить длительное тюремное заключение до 20 лет. Однако исход дела во многом зависит от стратегии защиты и от конкретных доказательств, представленных французскими властями.

Он добавил, что адвокаты предпринимателя станут настаивать на том, что их клиент не совершал инкриминируемых ему правонарушений, а только предоставлял платформу для общения. Тем не менее французское правосудие, возможно, рассматривает отсутствие модерации в мессенджере в качестве формы соучастия в преступлениях. Однако полный запрет мессенджера на территории стран Старого Света маловероятен, поскольку он достаточно популярен там, при этом Брюссель может принять некоторые меры, направленные на усиление контроля за платформой.

Ранее депутат нижней палаты парламента Мария Бутина заявила, что арест Дурова в Париже является заказом со стороны США.