Юрист Салкин обозначил нюанс дела брата Дурова о хранении порнографии

По словам юриста Михаила Салкина, обвинению трудно доказать вину брата основателя Telegram Павла Дурова Николая за хранение порнографии. Об этом сообщило NEWS.ru.

Он добавил, что администратор мессенджера не несет ответственности за материалы, загружаемые пользователями. На первый взгляд данный инцидент не имеет прямого отношения к Telegram, и основания для уголовного преследования отсутствуют.

По мнению юриста, если в России уголовное дело не заведено, речи об экстрадиции идти не может. Хотя, согласно УК РФ, имеется ответственность за хранение порнографии, однако только в том случае, если оно осуществлялось с целью распространения, рекламирования или публичной демонстрации. За такую деятельность грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Дуров годами не читал судебные повестки в свой адрес.