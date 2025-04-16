Юрист Шалоносов раскрыл количество случаев переселения туристов из отелей в разных странах

По словам юриста Эдуарда Шалоносова, путешественники в Египте и прочих государствах переезжают в иные места отдыха в силу антисанитарии или неготовности отеля примерно в 10—25% случаев. Об этом сообщают «Известия».

Он уточнил, что в случае, касающемся переселения трехсот россиян-туристов из отеля в египетской Хургаде, можно отметить тот факт, что строительство большинства отелей не завершено, и их регулярно реконструируют. В целом большая часть мест отдыха в указанном государстве не готовы к приему постояльцев, поскольку Египет является довольно бедной страной.

По мнению эксперта, для того чтобы не оказаться в подобной ситуации во время отдыха, путешественнику следует зайти в карты и проверить сведения об отеле. У туроператора необходимо узнать, ведутся ли ремонтные работы в здании, имеется ли там электричество и горячая вода.

Он подчеркнул, что в случае, если турист все же переселился в другой отель, то нужно закрепить переезд заявлением, попросить у туроператора о пересчете стоимости отдыха и вернуть деньги.

Ранее сообщалось, что резкое переселение российских туристов из отеля в Хургаде обернулось новыми неудобствами.