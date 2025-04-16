Резкое переселение российских туристов из отеля в Хургаде обернулось новыми неудобствами

Более 300 российских туристов, экстренно переселенных из отеля White Valley Palace в Хургаде, столкнулись с новыми проблемами в другой гостинице, сообщил SHOT.

Ранее стало известно, что сотни отдыхающих из РФ переселили в отель Hawaii из-за антисанитарии и отсутствия коммуникаций. Однако, по информации телеграм-канал, новое место размещения оказалось еще хуже, чем предыдущее.

Туристы рассказали, что столкнулись в номерах отеля Hawaii с грязью, тараканами и полным отсутствием сервиса. Люди жалуются на старые неубранные комнаты, которые были совершенно не готовы принимать гостей.

Некоторые туристы уже захотели вернуться в старый отель, в котором, по имеющимся данным, уже появилось электричество. Однако, по информации SHOT, номера в White Valley Palace по какой-то причине оказались переполненными.

Сейчас в отеле проводятся проверки, а россияне намерены потребовать от туристических компаний возврата средств за испорченный отдых.

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Катара доктор Маджид Аль-Ансар сообщил, что российские туристы массово устремились изучать Средний Восток.