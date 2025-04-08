Юрист Соколова пояснила, почему запрещено уносить из парфюмерного магазина тестер духов

По словам юриста Татьяны Соколовой, тестовые флаконы духов, которые стоят в парфюмерных магазинах, нельзя уносить или использовать для личных нужд. Об этом сообщает NEWS.ru.

Она добавила, что особо предприимчивые граждане не пренебрегают возможностью поживиться бесплатными духами, придя в магазин с атомайзерами.

По мнению эксперта, согласно ГК РФ, право собственности на товар, включая находящийся в тестовом флаконе, переходит только после заключения договора купли-продажи и оплаты. Без этого любые действия с тестерами расцениваются в качестве хищения, за которое предусмотрена ответственность.

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