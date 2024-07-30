Юрист Соловьев: Галкин может подать иск в Европейский суд по правам человека

Шоумен Максим Галкин* пытается убрать свое имя из реестра иноагентов в РФ. Он может пройти все инстанции в России, чтобы в дальнейшем подать иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Таким мнением с RT поделился заслуженный юрист Иван Соловьев.

Галкин всеми силами хочет вырваться из списка иноагентов, так как в России у него есть имущество и, возможно, он еще планирует выступать. Эксперты схожи во мнении, что шоумен подает жалобы в суды и другие инстанции ради того, чтобы о нем не переставали говорить в СМИ. По словам юриста Соловьева, артист в дальнейшем можно подать иск в ЕСПЧ. Для этого как раз нужно пройти все структуры и госорганы в своей стране.

«Мы сейчас защищены от обязательного исполнения решения ЕСПЧ. Тем не менее для Галкина обращение в ЕСПЧ будет уже пиаром другого уровня, это выведет его в ранг системных противников России, которые решают вопросы в международном суде», — подчеркнул юрист.

Схема работает: о юмористе не перестают говорить, про него выходят публикации, хотя фактически он не слишком ассоциирует себя с Россией.

Напомним, после начала СВО Галкин и Пугачева уехали в Израиль с детьми. Позже пара перебралась на Кипр. Однако в этих странах оказалось слишком жарко для Аллы Борисовны, в связи с чем на лето она и близняшки уехали в Латвию.

Ранее сообщалось, что Сердючка неожиданно обратилась к Пугачевой со сцены. Это вызвало скандал.

*внесен Минюстом РФ в список иноагентов