Юрист Соловьев перечислил нюансы самозапрета покупок на маркетплейсах

С целью уберечь граждан РФ от импульсивных трат Минэкономразвития России рассматривает идею введения добровольного самозапрета или установления лимита на покупки через онлайн-платформы. По словам заслуженного юриста РФ Ивана Соловьева, данная инициатива является любопытной, однако не без лукавства. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что указанную услугу должен оказывать сам маркетплейс, который и заинтересован в том, чтобы человек как можно больше у него купил.

По мнению юриста, в этой ситуации самозапрета ключевым является то, что должен обязательно соблюдаться принцип добровольности. Также необходимо четко контролировать соблюдение отечественного антимонопольного законодательства, также должна быть единая система, как в кредитовании.

Ранее жителям Подмосковья рассказали о новых схемах мошенников с самозапретом в кредит.