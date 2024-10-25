Юрист Соловьев: устроившему поножовщину в магазине Петербурга «светит» до 10 лет

Мужчине, который напал на покупателей и сотрудников гипермаркета в Санкт-Петербурге, может лишиться свободы на 10 лет. Об этом сайту aif.ru рассказал юрист Иван Соловьев.

По словам юриста, многое решил фактический вред, причиненный здоровью граждан. Специалист не исключил, что среди пострадавших будут люди с серьезными травмами, или ранениями средней Это значит, что дело могут возбудить по 111 статье УК РФ. Как раз она предполагает лишение свободы до 10 лет.

«Следствие обязано будет выяснить, не было ли у него умысла на убийство, раз есть информация о его заявлении о том, что он всех ненавидит. Если у него был умысел на убийство и он шел убивать, но по независимым от него причинам не довел преступление до конца, то это будет покушение на убийство», — объяснил эксперт.

Юрист отметил, что подозреваемого еще ждут экспертизы на вменяемость и проверка на алкогольное и наркотическое опьянение. Если подтвердиться, что гражданин был «под чем-то», то это станет отягчающим обстоятельством. При подтверждении зависимости мужчину ждет принудительное лечение.

Соловьев отметил, что характер действий агрессора абсолютно не присущ нормальному человеку. По этой причине не исключает, что вскроется какое-либо отклонение.

Ранее сообщалось, что мужчина напал на людей в магазине Санкт-Петербурга. Видео нападения неадеквата попало в Сеть.