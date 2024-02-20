Юрист Соловьев высоко оценил закон о самозапрете кредитов и займов

Граждане России смогут ставить самостоятельный запрет на выдачу им кредитов и займов с 1 марта 2025 года. Соответствующий проект приняли в Госдуме РФ. Юрист Иван Соловьев в беседе с RT назвал закон полезным и долгожданным.

Суть законопроекта в защите финансового благополучия граждан. Если человек официально оформит запрет на потребительские кредиты и займы с банками или микрофинансовыми организациями, то они будут более защищены от мошенников. Последние часто применяют украденные данные человека для тайных займов и другого обмана. При действующем запрете провернуть неправомерную схему у злоумышленников уже не получится.

И это не единственная причина, по которой законопроект считается важным. Юрист Иван Соловьев объяснил, что на мошенников мало рычагов давления, а новый закон станет одним из них.

«Инициатива долгожданная, механизмы кредитной вакханалии уже давно требовали корректировки и вовсю использовались мошенниками. Сейчас особенно актуальным является механизм реализации нового закона и доступность самозапрета», — рассказал эксперт.

Граждане смогут подать заявление о запрете на выдачу кредитов в МФЦ или «Госуслуги», указав свой ИНН. После этого на их кредитной истории будет стоять блок. Снять его клиент сможет самостоятельно.

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