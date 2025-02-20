Юрист Тебуева пояснила пути получения налогового вычета за спорт

По словам юриста Мадины Тебуевой, налоговый вычет за спорт является возможностью вернуть часть средств, которые потрачены на поддержание здоровья и физической формы, однако для реализации этого важно сохранять все документы, подтверждающие оплату спортуслуг, и своевременно подавать декларацию в налоговую инспекцию. Об этом сообщают «Известия».

Она добавила, что налоговый вычет предоставляется на определенные категории расходов, в том числе и затраты на спорт и фитнес. Его можно получить только за услуги, предоставляемые организациями или индивидуальными предпринимателями, которые зарегистрированы в официальном реестре операторов физкультурно-оздоровительных услуг. Также максимальная сумма расходов, с которой можно получить вычет, составляет 150 тыс. рублей в год, поэтому максимальный размер возврата составит 19,5 тыс. рублей.

По мнению юриста, согласно новым нормам налоговый вычет предоставляется проактивно, то есть без заполнения декларации 3-НДФЛ и предоставления пакета подтверждающих документов. При этом вычет можно получить только за те годы, в которых были произведены расходы на спорт.

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