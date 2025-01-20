Юрист Толмачев рассказал, можно ли в России купить остров

Частный остров является идеальным местом для тех, кто ценит уединение и спокойствие. Также он может стать источником дохода, если на нем построить турбазу, пансионат, виллы, рыболовно-охотничьи базы. Юрист Александр Толмачев пояснил, как обстоят дела на рынке островной недвижимости в нашей стране. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, в отечественном земельном законодательстве отсутствует термин «остров», вместо него используется понятие «земельный участок». Но в целом приобретение острова открывает новые возможности для ведения бизнеса. Так, сегодня объявления о продаже островной недвижимости предлагаются в Поволжье, в районе Курильских островов, на Ладожском озере, Астраханской области и прочих локациях. Ценовая политика остров также разнится в зависимости от местоположения.

Юрист подчеркнул, что ограничения для осуществления сделок касаются только земель сельхозназначения, промышленного или военного назначения. Также иностранные граждане не смогут приобрести остров в собственность. К тому же подобные сделки всегда осуществляются с определенной целью, поскольку государство заинтересовано в прибыли от недвижимости, прежде всего в виде налогов.

По его мнению, не стоит забывать, что если на территории частного острова обнаружат запасы полезных ископаемых, то они станут являться собственностью государства.

Эксперт добавил, что в нашей стране с 2016 года действуют программы о передаче бесплатного гектара на территории Дальнего Востока, Арктики. Однако через пять лет нужно показать готовое жилье на гектаре, а также сопутствующую инфраструктуру.

Ранее министр имущественных и земельных отношений Приморья Арест Давтян заявил, что льготные программы превращают дикие земли Приморского края в современные города.