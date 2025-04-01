Юрист Виноградов назвал профессии, которые подразумевают выдачу субсидии на жилье

Представители ряда профессий могут получить помощь от государства при покупке жилья. Однако, чтобы подойти под программу субсидий и иных видов поддержки, мало работать в определенной сфере. Юрист Вадим Виноградов рассказал, кто может рассчитывать на дополнительные средства до миллиона рублей и что для этого необходимо. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

По его словам, субсидию на покупку жилья могут получить депутаты, налоговые инспекторы, а также сотрудники министерств и ведомств, отработавшие на одном месте не меньше трех лет. Кроме того, судьи и сотрудники СК России со стажем свыше десяти лет имеют возможность подать заявление на единовременную выплату для покупки квадратных метров.

Эксперт добавил, что размер субсидии для депутатов, налоговых инспекторов и сотрудников министерств зависит от региона и сферы профессиональной занятости. На данный показатель оказывают влияние нормы общей площади жилого помещения, который может быть разным в регионах РФ.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье с начала года обеспечили жильем еще более 120 детей-сирот.