В Кургане выставили на продажу «никому не нужную» советскую елку за 8 млн рублей

В городе Курган выставлена на продажу уникальная елка, изготовленная в 1959 году. К ней прилагается комплект советских игрушек. Цена раритета — восемь миллионов рублей. Объявление размещено на одном из популярных сайтов объявлений в городе.

Автор объявления уверяет, что игрушки были произведены в Москве 20 августа 1959 года. В качестве подтверждения продавец прикрепил в публикации подтверждающие документы.

«Продается эксклюзивная елочка 1959 года, очень редкая, с набором игрушек, комплектом», — говорится в объявлении.

В комментариях к объявлению пока не нашлось желающих выложить такую круглую сумму за данный товар. Мало того, пользователи предположили, что продавец просто хочет заработать на липовом товаре с поддельными квитанциями, которые «можно напечатать на любом принтере за минуту».

Ранее сообщалось, что в Московской области на продажу выставили кота с якобы уникальными способностями за 200 млн руб., сообщил Regions.ru. По словам владелицы, проживающей в Одинцово, ее питомец умеет сам смывать в туалете за собой и своим хозяином.