Юрист Воропаев считает необходимым ввести штрафы страховым компаниям за отказ от продажи полиса ОСАГО

Наличие полиса ОСАГО начнут проверять по камерам дорожного движения с 1 марта 2025 года. Водителям без страховки будут приходить предупреждения через сайт «Госуслуги». Автоюрист Лев Воропаев рассказал, зачем нужно данное нововведение и как оно станет работать. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, проверка наличия полиса ОСАГО у водителей технически станет проходить так же, как сегодня проходят постановления о фиксации нарушений правил дорожного движения. Так, до 1 марта 2025 года будут приходить не штрафы, а предупреждения на «Госуслуги» в виде такого же документа.

Эксперт добавил, что владелец автомобиля станет получать одно предупреждение в день, а после этого и штраф, даже если он будет проезжать несколько камер за день.

По его мнению, это нововведение будет стимулировать граждан, у которых имеется возможность, приобрести полис ОСАГО. Однако есть смысл задуматься о введении штрафов для страховых компаний, создающих такие условия, что клиенты не могут приобрести полис ОСАГО, поскольку проблема является системной и никак не решается.

Ранее сообщалось, что штрафы за отсутствие полиса ОСАГО могут увеличить до пяти тысяч рублей.