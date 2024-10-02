Штрафы за отсутствие полиса ОСАГО могут увеличить до 5 тысяч рублей

Штрафы за повторное вождение без полиса ОСАГО могут увеличить до 5 тысячи рублей. С данной инициативой выступили члены парламента Кабардино-Балкарской Республики.

Законопроект внесен в Госдуму. Документ опубликован в думской электронной базе.

В настоящее время штраф за управление автомобилем без полиса ОСАГО составляет 800 рублей. Если законопроект будет принят, то минимальный размер взыскания будет составлять 3 тысячи рублей.

Цель законопроекта – защитить права россиян, которые, становясь участниками ДТП, будучи при этом невиновными, не могут получить возмещение ущерба, если у виновника нет полиса ОСАГО.

Ранее сообщалось о том, что Госдума одобрила введение новых штрафов для водителей.