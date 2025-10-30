Юрист выделил особенности пенсий никогда не работавших россиян

Директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков сообщил, что российские граждане могут получать пенсию по старости даже при отсутствии трудового стажа. Его комментарий приводит RT .

Согласно разъяснениям Позднякова, такая выплата относится к социальной пенсии. Право на нее наступает на 5 лет позже стандартного пенсионного возраста. Размер выплаты ниже, чем у страховой пенсии.

Он отметил, что базовый размер социальной пенсии по старости с 1 апреля 2025 года составляет ₽8824,08, однако итоговая сумма будет доведена до уровня прожиточного минимума, установленного в регионе проживания.

Ранее в ходе опроса НПФ «Эволюция» и проекта «ГраФин» россияне сообщили, что хотели бы выйти на пенсию раньше возраста 65 лет. По данным исследования, 34% участников рассматривают уход в период 45–55 лет, 29% — в возрасте 55–65 лет, а 13% хотели бы завершить трудовую деятельность на пике карьеры.

