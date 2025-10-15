Юристы пояснили, следует ли убирать мочу за питомцем

В России впервые оштрафовали владелицу собаки за оставленную на клумбе мочу питомца. Хозяйке присудили выплатить полторы тысячи рублей, после чего она подала заявление в суд для обжалования этого решения. Данный прецедент поставил перед собаководами принципиальный вопрос — должны ли они убирать за животными жидкие отходы. Правовая коллизия заключается в отсутствии четких формулировок в Законе РФ «Об ответственном обращении с животными». Адвокат Евгений Черноусов поясняет, что документ обязывает владельцев утилизировать биологические отходы, но не конкретизирует способы. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его мнению, штраф правомерен лишь при наличии специальных информационных щитов, регламентирующих правила выгула.

Однако юрист Александр Ушаков придерживается противоположной позиции. Он утверждает, что соли, содержащиеся в моче, относятся к четвертому классу отходов и подлежат специальной утилизации. С этой точки зрения требование промыть клумбу выглядит минимальной необходимой мерой, особенно учитывая вред, который продукты жизнедеятельности наносят растениям.

Таким образом, создавшаяся ситуация демонстрирует пробел в законодательстве, где отсутствуют практические указания по обращению с жидкими отходами животных. Пока суд рассматривает иск хозяйки, этот случай уже стал значимым прецедентом, способным повлиять на дальнейшую практику привлечения собаководов к ответственности и уточнение норм выгула питомцев в городской среде.

