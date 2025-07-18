Ювелир раскрыла смысл колец Кейт Миддлтон

Специалист в области ювелирных изделий Элла Ситрон-Томпкинс поделилась своими наблюдениями о скрытом значении украшений, выбранных принцессой Уэльской Кейт Миддлтон для посещения Уимблдонского турнира. Об этом сообщило издание The Sun.

Репортеры обратили внимание на четыре кольца на безымянном пальце левой руки супруги принца Уильяма. Помимо традиционных обручального кольца и помолвочного с сапфиром и бриллиантом, Миддлтон надела два «кольца вечности» с белыми бриллиантами. Одно из них было преподнесено принцем Уильямом в честь рождения их первенца принца Джорджа, а другое — после завершения курса химиотерапии.

Ситрон-Томпкинс считает, что выбор украшений не был случайным, а имел определенную цель. Она подчеркнула значение четвертого кольца, предположив, что оно может символизировать начало нового этапа или важного события в жизни принцессы.

Ювелир заметила, что после перенесенного лечения многое в жизни Миддлтон изменилось, и проблемы со здоровьем часто заставляют людей больше ценить комфорт и символизм, особенно в выборе ювелирных изделий.

Ранее сообщалось, что после исчезновения со скачек Кейт Миддлтон отменила все мероприятия.