Ювелирное вмешательство: врачи провели сложную операцию на сердце 95-летней пенсионерки

95-летняя жительница Сургута получила бесценный подарок ко дню рождения родного ХМАО — новую жизнь. История ее спасения, которой в своем телеграм-канале поделился глава регионального департамента здравоохранения Роман Паськов, стала ярким доказательством того, что современная медицина не знает возрастных границ. Об этом пишет ugra-news.ru .

Пациентка, ровесница Югры, была доставлена в Окружной кардиологический диспансер в критическом состоянии: острый трансмуральный инфаркт миокарда и многососудистое поражение коронарных артерий. Каждый час промедления грозил необратимыми последствиями, но врачи решились на сложнейшую операцию.

Главным вызовом стала не только тяжесть инфаркта, но и возраст сосудов пациентки. Диагноз «множественный кальциноз» означал, что стенки артерий, которые предстояло оперировать, потеряли эластичность и стали чрезвычайно жесткими, почти «окаменевшими» из-за отложений солей кальция.

Провести стентирование — установку специального каркаса, расширяющего суженный сосуд, — в таких условиях требовало от кардиохирургов высочайшего мастерства и ювелирной точности. Малейшая ошибка могла привести к разрыву сосуда. Однако медики блестяще справились с задачей: кровоток в жизненно важных артериях был восстановлен, что позволило стабилизировать работу сердца.

После успешного вмешательства начался не менее важный этап — реабилитация. Пациентка находилась в реанимации под круглосуточным наблюдением мультидисциплинарной команды врачей. Но, как подчеркивают медики, ключевую роль в ее восстановлении сыграла поддержка семьи. День за днем дочь была рядом: помогала, подбадривала, просто держала маму за руку. Этот тандем профессионализма врачей и человеческого тепла близких стал решающим фактором.

