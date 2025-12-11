В Подмосковье провели уникальную операцию, временно остановив работу сердца пациента

В одной из больниц Московской области российские нейрохирурги применили уникальную методику для спасения пациента с разрывом аневризмы головного мозга. Во время сложнейшей операции медики на 50 секунд искусственно остановили сердце мужчины, чтобы выполнить «ювелирную» часть вмешательства.

66-летний пациент был доставлен в медучреждение с обширным кровоизлиянием, вызванным разрывом патологически расширенных сосудов. Образовавшаяся аневризма располагалась в глубинных структурах мозга, угрожая жизненно важным центрам и создавая высокий риск повторного смертельного разрыва во время хирургических манипуляций.

Для обеспечения безопасного доступа к аневризме врачи приняли беспрецедентное решение. Перед началом открытой операции на мозге пациенту установили специальный катетер-стимулятор, который позволил временно остановить сердечную деятельность.

«Это давало нам "окно" в 50 секунд для ювелирной работы в условиях минимального кровотечения», — пояснил руководитель нейрохирургического отделения НИИ им. М. Ф. Владимирского Реваз Джинджихадзе.

В течение этих критически важных секунд хирурги смогли наложить специальные клипсы на шейку аневризмы, исключив ее из кровотока. После успешного завершения этого этапа работа сердца была восстановлена, а общая продолжительность операции составила около пяти часов. Сейчас состояние пациента стабилизировалось, и он готовится к выписке.

