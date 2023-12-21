Южная Корея отдала Украине часть обещанной техники

По данным агентства Рёнхап, ссылающегося на посольство, 21 декабря в Киеве прошла торжественная передача техники, присланной Украине Южной Кореей. В этой поставке киевские власти получили оборудование для проведения разминирования в количестве 10 штук и 100 автомобилей для грузовых и пассажирских перевозок.

Также сообщается, что посол Ким Хён Тхэ попросил применить технику для проведения разминирования на юго-востоке Украины.