Южная Корея отдала Украине часть обещанной техники
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Южная Корея передала Киеву часть обещанной техники. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства Рёнхап, ссылающегося на посольство, 21 декабря в Киеве прошла торжественная передача техники, присланной Украине Южной Кореей. В этой поставке киевские власти получили оборудование для проведения разминирования в количестве 10 штук и 100 автомобилей для грузовых и пассажирских перевозок.
Также сообщается, что посол Ким Хён Тхэ попросил применить технику для проведения разминирования на юго-востоке Украины.