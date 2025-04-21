Южнокорейская компания KIA запустила новые товарные знаки в России

Как пишет SHOT, в апреле текущего года южнокорейская компания получила одобрение на четыре заявки о регистрации товарных знаков. Один из них дает право заниматься проектированием автомобильных и промышленных предприятий.

Еще два товарных знака касаются производства масел, транспортных средств и их технического обслуживания. Четвертый зарегистрированный бренд — Kia Connect, технологичная платформа, позволяющая удаленно управлять функциями автомобиля. Заявки находились на рассмотрении в Роспатенте с августа-сентября 2024 года.

В 2023 году группа компаний Hyundai осуществила продажу своих производственных мощностей российской компании, сохранив за собой опцию обратного выкупа в будущем.

В настоящее время на бывшем заводе Hyundai выпускаются автомобили под брендом Solaris, под которым представлены известные модели, до этого выпускавшиеся под марками Hyundai и Kia.

Ранее сообщалось, что H&M не смог закрыть бизнес в России из-за долгов.