Южнокорейская компания призвала сотрудников соблюдать гигиену

В преддверии летнего сезона одна из южнокорейских компаний обратилась к своим офисным работникам с настоятельной рекомендацией принимать душ как минимум раз в сутки. Об этом сообщило издание South China Morning Post, ссылаясь на скриншот данного обращения. Название компании не разглашается, поскольку фотография была размещена в социальной сети X одним из ее сотрудников.

В дополнение к этому работникам было рекомендовано надевать свежую одежду ежедневно, пользоваться дезодорантом и применять влажные салфетки для поддержания личной гигиены. Кроме того, руководство призвало сотрудников регулярно проветривать рабочие помещения.

Согласно данным исследования, проведенного компанией Incruit, специализирующейся на трудоустройстве, большинство респондентов (из 361 участника) признались, что им приходилось сталкиваться с неприятным запахом, исходящим от коллег.

Об этом сообщил портал News.nate, подчеркивая, что многие пользователи сети выразили поддержку инициативе компании, направленной на улучшение гигиенической обстановки в офисе.

Ранее сообщалось, что экс-президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина обвинили во взяточничестве.