Южнокорейца приговорили к тюрьме из-за переедания ради уклонения от армии

Судебные власти Сеула приговорили мужчину к году тюремного заключения за уклонение от выполнения обязательной военной службы, сообщила южнокорейская газета JoongAng Ilbo.

Обвиняемый признал свою вину и заявил о желании исполнять свои военные обязательства. Согласно информации издания, мужчина ростом 169 см увеличил свой вес до 102 кг, чтобы по индексу массы тела не соответствовать категории призывников, подходящих для выполнения лишь небоевых задач, согласно законодательству страны.

К тому же его товарищ, который помогал ему с составлением плана питания, также был осужден и получил наказание в виде шести месяцев лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Украина планирует призвать дополнительно 160 тыс. человек до февраля.