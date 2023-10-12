Южный Судан надеется на помощь России в строительстве нефтепровода и завода

По словам замминистра по нефтепромышленности Маиен Вол Джонг Маиена, у Южного Судана нет доступа к морю, что и создает проблему. Экспорт добытой сырой нефти страна проводит через Судан, который сейчас находится в состоянии войны. Он подчеркнул, что трубопровод на этой территории буквально «в огне». Если с каналом поставки случится то, что приведет его в нерабочее состояние, то Южный Судан лишится важного источника дохода.

Политик рассказал, что власти пытаются найти решение проблемы, получить новые разрешения на экспорт, однако поддержка российских нефтяных компаний просто необходима. Как заметил замминистра, Россия может помочь построить альтернативный трубопровод, который и решит проблему. Также представитель Южного Судана добавил, что государству нужен более мощный завод по переработке нефти. С этим властям, по мнению замминистра, тоже сможет помочь только Россия.