К 8 марта домой: эксперт рассказал, когда разблокируют небо над Дубаем

Ситуация с тысячами российских туристов, застрявших в ОАЭ из-за ракетных ударов и закрытого неба, постепенно нормализуется. Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с rostov.aif.ru рассказал, как сейчас проходит эвакуация и кому из путешественников живется сложнее всего.

По словам эксперта, активная фаза вывоза россиян началась несколько дней назад и это уже дало результаты. Если раньше число ожидающих вылета оценивалось примерно в три тысячи человек, то сейчас их осталось не больше полутора тысяч.

«Ранее количество застрявших туристов составляло около трех тысяч, но сейчас, по моим оценкам, их уже вдвое меньше. Самолеты в Россию начали летать регулярно, и процесс идет потихоньку», — отметил эксперт.

Всего в ОАЭ на момент начала сложностей, по разным данным, находилось более ста тысяч российских граждан. Мкртчян настроен оптимистично и уверен, что основная масса вернется домой в ближайшие дни.

«К 8 марта включительно вернется большая часть россиян. После восьмого, девятого и десятого числа останутся лишь единичные случаи. То есть к середине недели ситуация должна нормализоваться», — пояснил собеседник.

Особое внимание эксперт обратил на тех, кто использовал аэропорты Эмиратов для пересадки. Люди застряли не в ОАЭ, а в странах вылета или в промежуточных точках. Легче всего тем, кто летел через Эмираты в Таиланд, Индию или на Шри-Ланку — оттуда есть прямые рейсы в Россию. А вот туристам из Южной Африки, Танзании, Руанды, Маврикия или Сейшел приходится искать сложные маршруты через Китай или Турцию.

Ключевой вопрос — кто платит за вынужденное проживание и билеты. Здесь все зависит от способа организации поездки. Мкртчян подчеркнул, что клиенты туроператоров могут не беспокоиться.

«Ни один человек из тех, кто купил тур в агентстве, не останется на улице. Туроператоры полностью оплачивают проживание, питание и эвакуационные рейсы. Люди улетают, не доплачивая за билеты», — заверил эксперт.

А вот «дикие» туристы, самостоятельно бронировавшие билеты у иностранных авиакомпаний и жилье через агрегаторы, оказались в менее выгодном положении. На них гарантии туроператоров не распространяются, и вопросы проживания и возврата им приходится решать самим.

Ранее сообщалось, что Emirates отказалась брать на рейс с Мальдив россиян из-за гражданства.